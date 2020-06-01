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أخبار العالم

عودة الهدوء إلى محيط البيت الأبيض عقب اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية عن انتهاء التوتر أمام البيت الأبيض، عقب وقوع اشتباكات بين محتجين والشرطة الأمريكية. 

وألقت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على كيارا دي بلاسيو، ابنة حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 

وقالت مصادر الشرطة إنها اعتقلت بالقرب من قرية جرينتش بتهمة التجمع غير القانوني ثم أطلق سراحها فيما بعد.

وذكرت إحصائيات كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية، عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 4 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 

وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة. 

وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 
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