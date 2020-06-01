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أخبار العالم

اليابان تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الإثنين، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وبذلك يصل إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 17597 حالة مؤكدة و905 حالات وفاة. 

نشرت وسائل الإعلام اليابانية اليوم، صور تظهر تقديم التحية لطواقم اليابان الطبية والمسعفين والعاملين بالمستشفيات المعنيين بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19  من خلال عروض جوية فى سماء اليابان.

وفي سياق منفصل التقى السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، وذلك بالقاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة المزيد من فرص تعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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