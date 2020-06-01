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محافظات

لدعم الأولى بالرعاية.. مستقبل وطن يوزع 1000 شنطة مواد غذائية في الوادي الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

وزع حزب مستقبل وطن في  الوادي الجديد، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، كميات من الحقائب التموينية والدعم التمويني والغذائي للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الوادي الجديد بإشراف جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالوادي الجديد.


وأعلن عبد الحميد منصور، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن توزيع 1000 حقيبة غذائية استكمالا لمبادرة حياه كريمة لشعب عظيم وذلك في قرية فلسطين جنوب مركز الخارجة.


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أضاف عبد الحميد، أنه جري توزيع 1000 حقيبة تموينية على سكان قرية فلسطين جنوب مدينة الخارجة، حيث استطاع الحزب الوصول لمعظم الاسر المحتاجة فعلًا للدعم العيني، وجرى توزيع الدعم على الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجا والاولي بالرعاية.


فيما أكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب مستمر في كل المشاركات المجتمعية والمبادرات التي تحقق حياة كريمة لشعب عظيم مقدمًا الشكر لشباب الحزب والقيادات وجميع الأمانات وأعضاء الحزب على العمل الجاد الذي تحقق بطريقة جماعي

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