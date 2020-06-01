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فن

نفسي نرجع للحياة الطبيعية.. أحمد شامى يتألق فى أحدث ظهور لة على أحد الشواطئ

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:19 م
احمد شامى
احمد شامى
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مريم عزت
نشر الفنان احمد شامي عبر حسابة الشخصي بموقع الواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له , ظهر في الصورة على احد الشواطئ. 

علق الفنان احمد شامي على الصورة قائلا : صباح الخير  ☀️🌞 نفسي نرجع للحياة الطبيعية ومنفضلش طول اليوم خايفيين وبندعي أن اليوم يعدي علي خير 🙏🏼.

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نالت الصورة أعجاب الكثير من متابيعه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : 

" أمين يا رب العالمين  , يا رب أن شاء الله الكورونا تنتهى قريب , ربنا هيكرمنا أكيد واللى إحنا فيه ده هيخلص " 
 
وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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