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محافظات

في أول أيام عمله.. شاهد زحامًا شديدًا أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:44 م
زحام شديد أمام مجمع
زحام شديد أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق
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محمد الطحاوي

شهد محيط مجمع الأحوال المدنية بمنطقة شارع فاروق بمدينة الزقازيق ،اليوم، زحاما شديدا من جانب المواطنين الراغبين في استخراج المحررات الرسمية من المجمع وذلك في أول يوم عمل له .


فيما قام المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتوجه الي المجمع عقب تلقي محافظة الشرقية إخطارا يفيد بتواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مجمع خدمات الأحوال المدنية بالزقازيق، للحصول علي الخدمات الخاصة بهم وغير ملتزمين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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وقام رئيس المدينة بالإشراف علي تنظيم دخول وخروج المواطنين والتأكد من إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية مع التأكيد علي مراعاة المسافات البينية بين المواطنين ومقدمي الخدمة.


كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنيه بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمجمع من الداخل والخارج قبل وبعد تقديم الخدمة للحفاظ علي صحة العاملين والمترددين علي المجمع .

في أول أيام عمله.. شاهد زحامًا شديدًا أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق
في أول أيام عمله.. شاهد زحامًا شديدًا أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق
في أول أيام عمله.. شاهد زحامًا شديدًا أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق
في أول أيام عمله.. شاهد زحامًا شديدًا أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق
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