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محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت لمواجهة كورونا.. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:55 م
اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين
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محمود زيدان
شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وذلك لمتابعة استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية المستشفيات الجامعية، والصحة لاستقبال أية حالات إصابة بـ فيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض، محافظ كفر الشيخ، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والإجراءات الإحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية. 

كما استعرض محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع جهود المحافظة، في الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات، لافتًا إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، واستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المنافذ والمنشآت. 

وفي سياق متصل، وجه محافظ كفر الشيخ، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، وفرض عقوبات حيال المواطنين المخالفين لهذه القرارت.

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