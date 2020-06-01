AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات وفرض عقوبات على المخالفين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:40 ص
محافظ كفر الشيخ يتوعد
محافظ كفر الشيخ يتوعد لمخالفي قرار ارتداء الكمامة
Advertisements
فرح علاء الخولي
أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على وعي المواطنين في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والاجراءات التي يتم تطبيقها والتي من بينها فرض ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من المنزل.

وقال اللواء جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إنه تم زيادة العمل في المحافظة لازالة القمامة والمخلفات والتطهير المستمر للأماكن الحكومية والمواصلات العامة للحفاظ على صحة المواطنين وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الفيروس.

واضاف محافظ كفر الشيخ، ان المواطنين أصبحوا يتمتعوا بالوعي بشكل كبير حيث انهم يقوموا بارتداء الكمامة بشكل تلقائي وطبيعي، بالاضافة الى تكثيف حملات الرقابة على المواطنين لمتابعة ارتدائهم الكمامة واتباع الاجراءات الاحترازية.

واشار الى ان 50% من المواطنين ارتدوا الكمامة بحرص منهم حتى قبل الزامهم بها،لافتا إلى ارتفاع عدد  الذين ارتدوا الكمامت إلى 80%.

وأوضح أنه تم فرض ارتداء الكمامة والقفازات الطبية على كل من يقدم أي نوع من المواد الغئائية سواء المطهية أو غير مطهية، وتشديد الرقابة عليها وتصل عقوبة مخالفة هذا القرار الى حد الغلق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك برلماني لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية

الغرامة تنتظر المخالفين.. الكمامة شرط إجباري لدخول المنشآت الحكومية والخاصة بـ كفر الشيخ

الكمامة شرط إجباري لدخول المنشآت الحكومية والجامعية في كفر الشيخ وعقوبة للمخالفين

نقيب أطباء كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات بدءا من الغد

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

لمواجهة كورونا.. تعليم كفر الشيخ: إلزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان.. مظاهرات تجتاح أمريكا .. حقيقة إصابة كرارة بفيروس كورونا

أخبار الفن| حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا.. أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بدون أدوية.. أسرع طريقة لكبح شهيتك وإنقاص الوزن

كل ما تريد معرفته عن التقديم لـ رياض الأطفال في المدارس الدولية الحكومية

بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هقفل الشوارع.. محافظ الشرقية يحذر أصحاب المحال غير الملتزمة بالقرارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور