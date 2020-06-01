محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات وفرض عقوبات على المخالفين

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على وعي المواطنين في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والاجراءات التي يتم تطبيقها والتي من بينها فرض ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من المنزل.





وقال اللواء جمال نور الدين ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إنه تم زيادة العمل في المحافظة لازالة القمامة والمخلفات والتطهير المستمر للأماكن الحكومية والمواصلات العامة للحفاظ على صحة المواطنين وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الفيروس.





واضاف محافظ كفر الشيخ، ان المواطنين أصبحوا يتمتعوا بالوعي بشكل كبير حيث انهم يقوموا بارتداء الكمامة بشكل تلقائي وطبيعي، بالاضافة الى تكثيف حملات الرقابة على المواطنين لمتابعة ارتدائهم الكمامة واتباع الاجراءات الاحترازية.





واشار الى ان 50% من المواطنين ارتدوا الكمامة بحرص منهم حتى قبل الزامهم بها،لافتا إلى ارتفاع عدد الذين ارتدوا الكمامت إلى 80%.





وأوضح أنه تم فرض ارتداء الكمامة والقفازات الطبية على كل من يقدم أي نوع من المواد الغئائية سواء المطهية أو غير مطهية، وتشديد الرقابة عليها وتصل عقوبة مخالفة هذا القرار الى حد الغلق.



