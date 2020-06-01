سجدت شكرا لله.. شاهد محافظ الدقهلية يروي لـ صدى البلد تفاصيل رحلة علاجه من كورونا

أيمن مختار، أ محافظ الدقهلية الدكتور، أ محافظ الدقهلية على تخطي هذه الأزمه وهو ما حدث بالفعل، حيث تعافى "مختار" تماما من فيروس كورونا بعد رحلة علاج دامت 14 يوما كاملة، ليعود اليوم ليمارس مهام عمله من داخل ديوان المحافظة. ول محافظ يصاب بفيروس كورونا، ولم يكن الامر سهل عليه، خاصة أنه تزامن مع إصابه زوجته، الأمر الذي جعله يشعر بقلق شديد على طفلتيه ووالدته، الذى ظهرت سلبية عيناتهم فيما بعد، وهو ما بث سعادة وثقه في قلبعلى تخطي هذه الأزمه وهو ما حدث بالفعل، حيث تعافى "مختار" تماما من فيروس كورونا بعد رحلة علاج دامت 14 يوما كاملة، ليعود اليوم ليمارس مهام عمله من داخل ديوان المحافظة.





وأجرى صدى البلد حوارا مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيروس كورونا بداية من الإصابة وحتى الشفاء.. وإلى نص الحوار.. ليكشف فيه عن تجربته معبداية من الإصابة وحتى الشفاء.. وإلى نص الحوار..





- ماهى الاعراض التى شعرت بها قبل اجراءك تحليل فيروس كورونا؟





شعرت بفقدان حاستى الشم والتذوق وارتفاع طفيف فى درجة الحرارة ، كذلك شعرت بارهاق شديد وخمول وكنت اقاوم قدر المستطاع من أجل مواصلة العمل ولكن تحدثت مع نفسى وبدأ الشك ينتابنى خاصه اننى اخالط العديد أثناء عملى وبالفعل خاطبت الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه من اجل عمل تحليل وبالفعل أجرى التحليل بالمستشفى الدولى وبالفعل ظهرت ايجابيه.





- كيف تعاملت مع الموقف فوق علمك بالأصابه خاصه مع أسرتك؟





حزنت بالطبع ولكن هذا قدر من الله واى شخص قد يتعرض له فتقبلته وتعايشت كأى مصاب وأخبرت والدتى و زوجتى بما حدث وقلت لهم انه لابد من إجراء تحليل لهما ولابنتى للمخالطه واصيبت زوجتى هى الأخرى ، والحمد لله كانت عينات والدتى وابنتى سلبيتين ووجهت بأجراء تحاليل لكل العاملين بالديوان للأطمئنان عليهم والحمد لله ظهرت عيناتهم سلبيه".





- كيف امضيت فترة العزل واوقاتك داخل الاستراحه التى عزلت بها؟





قمت بالالتزام بالإجراءات الاحترازيه وارتديت الكمامه والقفاز وكنت استيقظ من النوم اتناول الطعام والمشروبات الغنيه بفيتامين c

واتابع عملى ايضا فهناك عمل يتطلب متابعه منى واسندت اعمالا للنائب والقائم بأعمال السكرتير للتنفيذ كما كنت انام جيدا ، فالنوم ضرورى للراحه ، فهذا الفيروس يحتاج للراحه وعدم الأرهاق وعدم بذل اى مجهود شاق، وكنت اتواصل عبر الهاتف مع اسرتى واطمئن على والدتى وبناتى اما زوجتى فكان عزلها معى فى الاستراحه ، فكنا ننفذ كل التعليمات الطبيه جيدا كى يمن الله علينا بالشفاء.





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- اوصف لنا شعورك عقب ظهور المسحه التانية سلبيه انت وزوجتك"





سجدت لله شكرا على شفاءنا فقد كنت على ثقه بالشفاء رغم تخوفى، والتزمت بال١٤ يوما مدة العزل انا وهى وعقب الشفاء تلقيت اتصالات ورسائل عديدة من مواطنين كثيرون اوجه لهم الشكر فردا فردا ورغم ما اشيع من البعض عن ادعاءى الاصابة اقول لهم" كلام فارغ وهستفيد ايه من كده هو المرض كمان فيه أدعاء ليه فى ناس دايما كده بتحب تقول افتراءات وادعاءات".





- ماهى اهم الخطط التى ستقوم بتنفيذها عقب عودتك للعمل رسميا اليوم؟





أهم الأولويات فى خطة عملى القادمة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين، حيث هناك مقترحات وموضوعات وقرارات نسعى لتنفيذها وتم التواصل مع رئيس الوزارء اليوم عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم التركيز على توفير كل وسائل الحماية للمواطن ضد فيروس كورونا والتشديد على ارتداء الجميع الكمامات، وسأقوم يالتفقد الميدانى خلال هذا ألاسبوع والمتابعه ان شاء الله.





ماذا عن نصيحتك لكل شخص خاصه مصابى كورونا؟





انصح كل شخص للوقاية من كورونا باتباع كافة الاجراءات الاحترازيه بارتداء الكمامات والقفازات كذلك استخدام مطهرات جيدة للايدى وغسل اليدين بالصابون اضافة الى التباعد الاجتماعى بين الجميع كما اتصح كل مصاب بكورونا ان يهدأ نعم الهدوء ثم الهدوء فالحاله النفسيه عليها عامل كبير للشفاء مع العلاج ، قوة الارادة ايضا تساعد على ذلك فعلى كل مصاب ادراك كل ذلك وقبل كل هذا مع الاخذ بالاسباب الثقه بالله سبحانه وتعالى".



