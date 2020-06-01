بعد تعافيه من كورونا.. محافظ الدقهلية يوجه رسالة للمواطنين

وقدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحه الوبائية وكافه الوزراء والمحافظين والمسئولين واعضاء مجلس النواب وأعضاء الجهات الشعبية والرقابية والأمنية للسؤال عنه خلال فترة مرضه الاسبوعين الماضيين حتى أمن الله عليه بالشفاء.

كما عبر عن عميق امتنانه لاعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الذين اثبتوا انهم على قدر المسئولية دون استثناء وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور القائم باعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والاحياء وكافه اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة معلنا عودته لممارسة عمله من داخل مكتبه بديوان عام المحافظه صباح اليوم الاثنين بعد انقضاء فترة الحجر الصحى وشفاؤه من فيروس كورونا المستجد الذى اصيب به اثناء ادائه لمهام عمله.





كما أعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف أهالي الدقهلية الاصيل الذين آزاروه بشدة خلال فترة الحجر الصحى لاصابته بفيروس كورونا من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعى أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التى لم تتوقف للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية ما كان لها عظيم الاثر النفسي حتى من الله عليه بالشفاء .





وقال الدكتور ايمن مختار" إن مشاعر المحبة الصادقه والوفاء النادر التى غمرنى بها جميع المواطيين بالدقهلية تمثل وساما ساطعا على صدري وهذه المحبة وهذا الوفاء يضع فى عنقى المزيد من المسئوليات وتجعلنى تواقا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق اماني وطموحات شعب الدقهلية العريق فى ظل القيادة الرشيده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية .



