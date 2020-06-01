99.5 % نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. اعرف النتيجة من هنا

اعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ظهر اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 99.5%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضًا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 6292 طالب وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

لمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالي.

https://drive.google.com/file/d/1Kl16ne-1yoShap7NPHwsKQMWTrF6cwxu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18ciRIEFR12Hl9muNKTj8wao4FQ_ioPmh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Znr4zeB0QknBFq0JjKs6NR4rkjxfCUiI/view?usp=sharing