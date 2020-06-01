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فيروس مالوش كتالوج.. رئيس قسم بالمصل واللقاح يحذر من استخدام بروتوكول علاج كورونا لغير المصابين ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا قد يأتى بدون أعراض، وقد تصاحبه أعراض طفيفة فقط، لافتًا إلى أن الكثير من الأسر مصابة بالفيروس ولكن دون أى أعراض نهائيًا ولكن يتم اكتشاف إصابتهم من خلال المسحات فقط، مؤكدًا أن هذا الفيروس ليس له "كتالوج".

وأضاف أمجد الحداد، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعراض تتراوح بين طفيفة وشديدة، والغالبية الأكبر تكون كأعراض البرد الخفيفة، مشيرًا إلى أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومرضى الحساسية والسكر والقلب والضغط لذلك يجب أن يكثفوا من إجراءاتهم الاحترازية.

وتابع أن مرضى السكر يجب أن يتبعوا الإجراءات الوقائية بدقة، وفى حالة ظهور أى أعراض ولو طفيفة فعليهم التوجه فورا لأقرب مستشفى، إضافة إلى فئة كبار السن أيضا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين لو ظهر عليهم أى أعراض عليهم التزام المنزل والعزل المنزلى، مؤكدًا أنه تتم متابعة المواطنين من قبل الأطباء وهم فى العزل المنزلى، مضيفًا أن بروتوكول علاج فيروس كورونا الذى تتبعه وزارة الصحة يجب ألا يتم استخدامه من خلال المستشفيات وأطباء الوزارة فقط.

ولفت إلى أنه لا يجوز لأحد استخدام بروتوكول فيروس كورونا لأنه لا يتم استخدامه إلا للحالات الإيجابية فقط وليس كل الحالات، كما أنه لا يتم استخدامه ألا بعد عمل رسم قلب وفحوصات خاصة للمرضى.

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