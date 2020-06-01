عزل منزلي .. رئيس جامعة الزقازيق يوضح حالة الأمين العام للجامعة بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم الاشتباه في إصابة الدكتور أحمد عبدالستار، الأمين العام للجامعة، بفيروس "كورونا" المُستجد.





وأضاف رئيس الجامعة في تصريح خاص لموقع صدي البلد انه تم أخذ مسحة من الأمين العام لجامعة الزقازيق، عقب ظهور أعراض مشابه لتلك التي تصاحب الأصابة بفيروس "كورونا".





وأشار "شعلان" إلى أنه لم تظهر نتيجة الفحوصات الي الأن ولم تؤكد إصابة الأمين العام للجامعة بفيروس كورونا المستجد من عدمه وأن الأمين في كل الأحوال في حالة عزل منزلي .





واختتم "شعلان" حديثة مؤكدا أن الأمين العام للجامعة يخضع لإجراءات العزل المنزل، لحين ظهور نتيجة الفحوصات .