كيفية صلاة خسوف القمر.. وقتها ودعاؤها

الجماعة في صلاة خسوف القمر:





صلاة الخسوف انقسمت فيها المذاهب الأربعة قسمين: الأول: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن صلاة الخسوف صلاة فردية يصليها كل وحده، وتابعهم المالكية في رأيهم، الثاني: قال الحنابلة بسنية صلاة الخسوف والكسوف في جماعة ولم يفرقوا بين الصلاتين، وعند الشافعية يسن أن تصلى جماعةً في المسجد.





خطبة صلاة الخسوف:





تعددت أقوال الفقهاء في الخطبة بعد صلاة الخسوف





أولًا: الشافعية: يرون أن يكون لصلاة الكسوف أو الخسوف خطبتين بعدها.





ثانيًا: الحنفية والحنابلة: صرح الحنفية بعدم وجوب الخطبة في صلاة الخسوف، كما ذهب لذلك الحنابلة، وما ورد من فعل النبي -صلى الله عليه وسلّم- من أنه خطب بالناس بعد أن صلى بالناس الخسوف ما كان إلا لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة.





ثالثًا: المالكية: اتخذوا موقفًا وسطًا؛ فقالوا باستحباب نوعٍ من الوعظ بعد الصلاة، لكنهم لم يروا أن يكون بعدها خطبةً شبيهةً بخطبة الجمعة؛ من جلوس الخطيب والاستراحة القصيرة بين الخطبتين، ودليلهم أنّ الكثير من الصحابة رووا هيئة صلاة الخسوف ولم يذكروا خطبةً بعدها، وما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- محمولٌ على نوعٍ من الوعظ يشبه الخطبة.







