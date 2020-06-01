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اقتصاد

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:29 م
عملات
عملات
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رويترز

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام العملة الأمريكية أثناء التعاملات يوم الاثنين مخترقا مستوى 1.24 دولار مع تراجع جاذبية العملة الخضراء كأداة استثمارية آمنة بفعل آمال بتعاف اقتصادي عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.

لكن العملة البريطانية ما زالت تتعرض لضغوط من عوامل كثيرة بما‭ ‬في ذلك مخاطر مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحقيقة أن المملكة المتحدة تشهد واحدا من أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 في العالم.

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وقفز الاسترليني أكثر من واحد بالمئة إلى 1.2488 دولار وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2466 دولار بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني حوالي 0.8 بالمئة إلى89.22 بنس لليورو.

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