فريق طبى بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة يتمكن من إنقاذ مصاب بطلق ناري





تمكن فريق طبي بمستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة من إنقاذ مريض يدعى ح ر يبلغ من العمر 38 عاما من قرية بسنديله ببلقاس مصابا بطلق ناري بالقلب اثر مشاجرة عائليه حيث ادي الطلق الناري لحدوث جرح نافذ بالقلب مما ادي الي حدوث نزيف حول القلب نتيجه لاصابة البطين الايسر.





وكان قد تم استقبال بالمستشفى و وجد جرح نافذ بالقلب تسببت به طلقة خرطوش وتم انقاذ المريض بعمل جراحة قلب طارئة للمريض بطوارئ المنصورة تحت رعاية الدكتور سمير عطيه مدير مستشفى الطوارئ الجامعي و الدكتور اسامه حمزه رئيس قسم جراحة القلب و الصدر و الدكتور نور الدين نعمان.







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الدكتور هيثم عبد المعطي مدرس جراحه القلب وقام بإجراء الجراحه والدكتور محمد احمد جبر مدرس مساعد جراحه القلب و الاطباء المقيمين الدكتور محمد عماد و الدكتور محمود نصير و الدكتورمحمد عادل و من فريق التخدير الدكتورة هناء عز مدرس مساعد التخدير و الدكتورمحمد اشرف و الدكتور احمد نور.



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