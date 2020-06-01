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طارق شوقي: بدء العام الدراسي الجديد بعد امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين ..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:58 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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آيات أحمد
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه من المستحيل خضوع طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيًا لأن عددا كبيرا من الطلاب لا يتوفر لديهم الإنترنت أو الأجهزة، موضحا أنه لا تمكن المخاطرة والسماح بالغش في امتحانات الثانوية العامة كما حدث عندما خضع بعض الطلاب للامتحانات من المنزل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أن أي اختراق للامتحان يفسد الامتحان كله، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى العام الدراسي الجديد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وسيبدأ 2 مليون طالب العام الدراسي الجديد.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن العدالة تقتضى إتاحة الفرص للجميع وتقديم الامتحانات فى موعدها مع مراعاة أن المناهج وقفت عند يوم 15 مارس، ومراعاة مستوى الامتحانات والتصحيح والتعقيم الجيد للجان.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن من يخاف من الطلاب يمكنه اتخاذ قرار بتأجيل الامتحانات للفرصة الثانية مع الاحتفاظ بدرجته كاملة، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 21 يونيو الجارى.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحاول أن تنقذ مستقبل طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الدولة كلها تتابع امتحانات الثانوية العامة ومن يريد التأجيل له مطلق الحرية.

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