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للوقاية من كورونا.. الصحة تكشف عن تفاصيل وأهداف تطبيق صحة مصر.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:38 ص
المهندس أيسم صلاح
المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات
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محمود محسن
أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التطبيق الجديد حول الوقاية من فيروس كورونا يتضمن المستشفيات المخصصة لكورونا، ويتيح للمستخدم تحديد أقرب 5 مستشفيات صالحة للاستقبال.

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر "فضائية on" أن إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

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وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن التطبيق يوجه المصاب لأقرب 5 مستشفيات من مكان وجوده، كما يقدم خدمة الإبلاغ عن الحالات المصابة أو المشتبه بها.

واشار المهندس أيسم صلاح إلى أنه قبل إطلاق التطبيق كنا نستقبل 4 آلاف مكالمة حول كورونا حتى وصلت الاتصالات لـ 35 ألف مكالمة.

وقال مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات أنه يوجد مليون و 200 ألف مشترك على التطبيق مما استدعى لمضاعفة موظفي خدمة العملاء 5 مرات".
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