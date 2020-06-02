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بين الناس

قارئ يطالب بسرعة تسليم وحدته بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل المواطن أحمد محمد أحمد حسين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، شكوى لتضرره من تأخر استلام وحدة سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن.


ويقول فى رسالته: "أعانى من تأخر استلام وحدة سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن منذ خمسة أعوام، ولم يتم الاستلام حتى الآن".
  
 
للتواصل مع القارئ: 01063611222


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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