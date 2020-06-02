قارئ يطالب بسرعة تسليم وحدته بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي

أرسل المواطن أحمد محمد أحمد حسين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، شكوى لتضرره من تأخر استلام وحدة سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن.









ويقول فى رسالته: "أعانى من تأخر استلام وحدة سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن منذ خمسة أعوام، ولم يتم الاستلام حتى الآن".





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