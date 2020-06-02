بلاش نعي عشان نسبة الشفاء كبيرة.. أمير طعيمة ينصح متابعيه بكيفية التعامل مع مصابي كورونا

ناشد الشاعر الغنائي امير طعيمة ، المواطنين، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا.





وكتب طعيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة نصائح بشان كيفية التعامل مع مصابي كورونا .





وقال: "لما حد يصاب بكورونا بلاش مواساته بكلمات اشبه بالنعي، نسبة الشفاء الحمد لله عالية، وكلماتك ممكن تحسسه بخطورة اكبر من اللي مكتوب له يمر بيها ، ده غير ان فيه مصابين بقوا بيداروا؛ لانهم بقي بيحسوا إن دي حاجة لازم تتدارى".





واختتم طعيمة: كلماته "ربنا يسترها علينا جميعا وخدوا حذركم".

وفي موسم رمضان 2020، تعاون أمير طعيمة مع 7 من كبار نجوم الغناء فى الموسم الرمضاني، ما بين تترات أعمال درامية وإعلانات.



