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فن

بلاش نعي عشان نسبة الشفاء كبيرة.. أمير طعيمة ينصح متابعيه بكيفية التعامل مع مصابي كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:31 ص
الشاعر امير طعيمة
الشاعر امير طعيمة
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شروق حمدى
ناشد الشاعر الغنائي امير طعيمة ، المواطنين، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا.

وكتب طعيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة نصائح بشان كيفية التعامل مع مصابي كورونا .

وقال: "لما حد يصاب بكورونا بلاش مواساته بكلمات اشبه بالنعي، نسبة الشفاء الحمد لله عالية، وكلماتك ممكن تحسسه بخطورة اكبر من اللي مكتوب له يمر بيها ، ده غير ان فيه مصابين بقوا بيداروا؛ لانهم بقي بيحسوا إن دي حاجة لازم تتدارى".

واختتم طعيمة: كلماته "ربنا يسترها علينا جميعا وخدوا حذركم".

وفي موسم رمضان 2020، تعاون أمير طعيمة مع 7 من كبار نجوم الغناء فى الموسم الرمضاني، ما بين تترات أعمال درامية وإعلانات.


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