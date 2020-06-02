كورونا بقت في كل مكان.. رضوى الشربيني توجه رسالة لـ متابعيها

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة اعداد المصابين يوميا لتخطى حاجز الألف وخمسمائة شخص.



وغردت رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏كورونا ايجابى... بقت فىي كل مكان .. الدعوة ثم الدعم لهم جميعا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6447 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6447 متعافيا.