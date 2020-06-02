السرقة فن.. موظف ينهب شركته لمدة عامين بحجة كورونا

هناك من يستغلون الأزمات لصالحهم بشكل أو بآخر، دون اعتبارات للإنسانية أو الأخلاقيات الاجتماعية، وهو ما فعله موظف استغل أزمة فيروس كورونا لصالحه وعرض مسروقاته من شركة أدوات ومعدات طبية يعمل بها، للبيع على موقع إلكتروني.









وقام أب لـ 8 أبناء بسرقة أدوات ومستلزمات طبية بقيمة 30.000 جنيه استرليني من الشركة التي يعمل بها وعرضها على موقع eBay أثناء إغلاق الشركة وتوقف العمل بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









كان "جاري إدواردز" عاملًا في شركة Supa Safety، والتي تعمل في مجال تزويد معدات الوقاية الشخصية لشركات الأدوية وشركات البناء، وتدرج في منصبه داخل الشركة من سائق لمندوب مبيعات لمدير لإحدى الإدارات بالشركة.

















منذ عامين ونصف العام، بدأ "إدواردز" في سحب معدات وسرقتها من الشركة شيئًا فشيء حتى أصبح لديه مخزون كبير من تلك الأدوات، ومع بداية فيروس كورونا استغل شركته في طلب المزيد من الأدوات بداعي توزيعها على شركات أخرى ومستشفيات.









لاحظت إدارة الشركة اختفاء الأدوات بشكل كبير ومن الطلبات الزائدة، حتى قام الموظفون بتنبيه السيدة صاحبة الشركة إلى حساب eBay يُدعى Safety Hands 18_8 الذي كان يبيع منتجات مماثلة لمنتجات الشركة بكامل مواصفاتها.





وطلبت المديرة من صديق لها شراء بعض القفازات من هذا الحساب على موقع "إي باي"، لتكتشف اسم إدواردز الذي يظهر في الطلب، وعندما واجهته المديرة بفعلته اعتذر إدواردز، وأعاد بعض الأسهم ودفع 1500 جنيه استرليني إلى الشركة، ولكن لا يزال لديه مخزون في المنزل واستمر في بيعه باستخدام حساب eBay آخر حتى اعتقاله في 1 مايو.

















وقال إدواردز في التحقيقات إنه أنفق أرباحه في إطعام أولاده السبعة وابنته بينما كان يزين منزل العائلة أيضًا، كما اعترف أنه أنفق الأموال في التنزه والرحلات بمتنزهات كبار الشخصيات.