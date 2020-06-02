إزالة 3321 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حيث يتم تحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالته إلى النيابة العسكرية طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





وأعلن المحافظ أنه تم تنفيذ إزالة لـ 3321 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 3 مليون و318 ألفا و798 مترا وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى 1 يونيو الجاري بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا.





اقرأ أيضا :

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 737 فدانا و19 قيراطا و7 أسهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 220 ألف متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز مشددًا على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.



