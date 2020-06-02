بعد وفاة مريضة.. اعتداء عدد من الأهالى على الطاقم الطبى باستقبال صدر أسوان.. صور

قام مجموعة من أهالى أحد المرضى بالتعدى على الطاقم الطبى بقسم الاستقبال بمستشفى الصدر بأسوان





وجاء ذلك التعدى منهم اعتقادًا بحدوث تقصير تجاه المريضة التى أحضروها لتلقى العلاج اللازم، ولكنها توفيت بعد وصولها للمستشفى





وتعود أحداث الواقعة التى أوضحها أحد شهود العيان بأنه فور وصول مريضة إلى مستشفى الصدر بأسوان حيث كانت حالة حرجة، وقد تدخل الطاقم الطبى وحاول إنقاذها وتقديم الإسعافات والعلاج لها أثناء تواجدها بقسم الاستقبال، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.





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واعتقد أهالى المريضة أن ما حدث جاء نتيجة وجود تقصير من الطاقم الطبى، ودفعهم ذلك للتعدى بالسب والتطاول على الطاقم الطبى، بجانب قيامهم بتكسير بعض محتويات المستشفى.





وعلى الفور تدخل أفراد الأمن وتم ضبط المتسببين فى الواقعة قبل هروبهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





والجدير بالذكر بأن مستشفى الصدر بأسوان تم تخصيصه لعمل مسحات للحالات المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) للتأكد من إصابتهم قبل تحويلهم لمستشفى العزل أو الحجر الصحى.