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حوادث

شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مجمع مرور الأميرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:44 م
زحام من المواطنين
زحام من المواطنين امام مجمع مرور الاميرية
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كتب محمد صبرى
تجمع العشرات من المواطنين، امام مجمع تراخيص الاميرية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء ، لانهاء وتجديد رخصهم ، وسط حالة من الفوضى خارج المجمع .


من جابنه ، أهاب مصدر أمنى بمرور القاهرة بالمترددين على مجمع تراخيص الاميرية اتباع الإجراءات الوقائية بترك مسافة بين المواطنين، وكذا التأكيد على ارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامتهم.

واشار المصدر، إلى ان هناك إقابلا شديدا على كافة وحدات المرور خاصة بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك ، الامر الذى ادى الى وجود اعداد كبيرة من المواطنين بالوحدات.

 ولفت إلى أن هناك تنظيم لعمليات الدخول للمجمعات المرورية من خلال إدخال مواطن على كل شباك حرصا على سلامتهم .

شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مجمع مرور الأميرية
شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مجمع مرور الأميرية
شاهد.. زحام شديد من المواطنين أمام مجمع مرور الأميرية
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