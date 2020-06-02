وتحرر 3747 محضرًا.. تموين الشرقية تضبط 55 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لحركة البيع والشراء بالأسواق لضمان وصول السلع لمستحقيها طبقا للأسعار المعلنة من قبل الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خلال الفترة الراهنة التى تعيشها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.





أضافت وكيلة وزارة التموين أن هناك تنسيقا وتعاونا مع مديرتى الصحة والقوى العاملة للمرور المفاجئ على أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من ارتداء العاملين بها للكمامات والقفازات الواقية وتوافر المطهرات والمنظفات لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها.





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وأشارت "عبد الرحمن" إلى أن الإدارات التموينية المختلفة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية شنت حملات تفتيشية على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.





وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (٣٧٤٧) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٧٣٣) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.





كما تم تحرير (١٠١٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص وذلك خلال شهر مايو الماضى.





وأضافت أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مطابقه للإشتراطات التموينية والصحية ، فتم ضبط ٥٥ طن سلع غذائية قبل بيعها فى الأسواق، منها ٥ أطنان دقيق و٤٧ قمح مخلوط و٨٣ شيكارة ملح و٣ أطنان و٧٣٠ كيلو لحوم ودواجن مفرومة و١٠٠ كيلو تمر و٤٠ كيلو جبنه و٤٣ كيلو أسماك بورى و٣٠ كرتونة شوكولاتة و٣٥ كرتونة خل.





كما تم ضبط سلع غير غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها فى الأسواق، منها ١٨٠٠ لتر مواد بترولية و٣٠ شيكارة علف و١٨١ عبوة ادوية و٣٠ جركن مبيدات و٣٠ جركن منظفات و٣٠ كيلو صابون و٣ قطع ملابس.





فيما تواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على جميع الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.