وزير التعليم يرفض عمل استفتاء بشأن امتحانات الثانوية العامة .. ويؤكد : هذا شأن المختصين وله أصول علمية وفنية





حيث قال وزير التربية والتعليم : لا اعتقد ان الدول تدار بهذا الشكل ولا يجب ان يدار التعليم في مصر بهذا الشكل ، فمنظومة امتحانات الثانوية العامة والتنسيق لها جوانب علمية وفنية لا يدركها إلا الخبراء في هذا الشأن ، وعملية تنظيم شئون التعليم تتم من جانب الخبراء فقط في العالم كله وليس في مصر فقط .





دعونا نثق في ان الدولة تدير موضوع امتحانات الثانوية العامة بشكل محترف في ظروف صعبة جدا ، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في تقييم طلاب باقي الصفوف بنجاح رغم ظروف ازمة كورونا.





أعلن الدكتور طارق شوقي عن مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنا الطلاب وهي "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" لبث مراجعات ودروس لطلاب المرحلة الثانوية تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية وسيتم إضافة باقي المراحل الدراسية، ويمكن زيارتها عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg وكان قد

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة. وكان قد

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وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

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وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :

الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاء الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية



