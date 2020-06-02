مصر ملاذ للجميع في أزمة كورونا.. خطابات شكر على الرعاية الصحية التي تلقاها الأجانب قبل عودتهم لبلادهم.. توفير السلع الغذائية للاجئين السوريين خلال الأزمة.. والأمم المتحدة الإنمائي يطلق حملة للكمامات

* منظمة الهجرة الدولية توزع ما يزيد على ألف سلة غذائية على السوريين في مصر

بعضهم فضل مصر

وأكد الكثير من السائحين المعافين في مصر على الرغم من انتهاء فترة علاجهم، رغبتهم بالبقاء في البلاد، لثقتهم في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة الجائحة.





وقالت مصادر إنه لا يزال هناك بعض الوفود الأجنبية التي لم تغادر مصر بعد، وإن هناك البعض لا يرغبون في العودة لبلادهم حاليا والبقاء في مصر لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، أو استقرار الأوضاع في بلادهم وإمكانية العودة بسلام.





وأضافت المصادر أن تلك الحالات جرت مناقشة وزير السياحة والآثار فيها، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحى لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19» على القطاع السياحي.





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ووجه الوزير بعدد من الإجراءات لمتابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية وهي أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير جميع السبل لعودتهم إلى بلادهم، وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، فهناك ترحيب بتواجدهم.





عودة النشاط السياحي

ووفقا لتقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر صناعة السياحة في أي بلد قد تحتاج في المتوسط إلى 19.4 شهر للتعافي، بناءً على الأوبئة السابقة التي شهدها العالم في العقدين الماضيين.





وأشار المجلس في تقرير أصدره إلى أن تعافي القطاع قد يمتد بين 10 أشهر و34.9 شهر.





ويشترط للسماح للسياح بالبقاء في مصر خضوعهم لفحوصات طبية للتأكد من أنهم بصحة جيدة وليسوا مصابين بفيروس "كوفيد-19"، ومن المقرر أن تنسق المكاتب السياحية والفنادق مع وزارة الداخلية لتمديد تأشيرات السائحين، بعد رغبة كثير منهم في عدم العودة إلى بلادهم المنكوبة بالوباء.









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حملة كمامة

من جانبه أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر حملة "كمامة" لتمويل إنتاج الأقنعة الطبية في الصعيد، بهدف التخفيف على الحكومة المصرية في توفير المستلزمات الطبية، وأثنى القائمون على الحملة على جهود الحكومة المصرية في رعاية المواطنين وفي التعامل مع أزمة كورونا.



