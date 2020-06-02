فنانون ضد العنصرية.. رانيا يوسف: ما حدث في أمريكا مثال بسيط لما يوجد في العالم.. درة: كلنا سواسية

شهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من المشاهير مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتله، وحرص النجوم المصريين على توجيه رسايل للجمهور ضد العنصرية، ومن هؤلاء..

رانيا يوسف:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف موقفها المناهض للعنصرية من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتبت رانيا يوسف على حسابها: "ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون والدين والاسم وغيرها من العنصرية التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون الا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم".

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وأضافت: "لا بد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شي كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين".

وتابعت رانيا يوسف قائلة: "انا قررت استخدم منصاتي الاجتماعية للتوعية ضد العنصرية بكل أنواعها، وبدعوا كل زملائي انهم يقدموا توعية ضد العنصرية بكل أنواعها الموجوده في كل دول العالم. ( مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين".

درة





شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت درة: "كلنا سواسية و الحياه البشريه مهمه لاحترام اختلاف النوع و السابقات".

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وجاءت التعليقات كالآتي:

الفنانه المحترمة، ارق فنانه في الوجود، احسنتي.

يشار إلى أن درة تشارك في "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

صبا مبارك

أعربت الفنانة صبا مبارك عن رفضها للظلم والعنصرية التي قد يتعرض لها أي إنسان في أي دولة من دول العالم.

نشرت صبا مبارك عبر حسابها على "انستجرام "، صورة سوداء، وعلقت عليها كاتبة: "لا للعنصرية.. لا للقتل حسب العرق واللون والدين والتوجه

لا للظلم وقتل الفلسطينيين.. من أول الزمان لليوم.. بدون ما حدا يزاود على حدا.. بدون ما حدا يحكي لو بتهتمو بفلسطين أو العراق أو أي مكان".

تابعت: "أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها.. ضد الظلم والاستبداد والاقصاء والعنف والقهر.. ضد الجوع وسلطان المرض والتهجير".

يشار إلى أن صبا مبارك عرض لها في رمضان 2020 مسلسل "حارس الجبل"، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم فضة، ‏بطولة السعودى عبد المحسن النمر، منذر رياحنة وخالد القيش، ويروى قصص القبائل بكثير من التشويق‎.‎

كندة علوش





أعلن الفنانة كندة علوش عن تضامنها مع المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي راح ضحية العنف على يد شرطي أمريكي أبيض في ولاية مينسوتا.

ونشرت صورة سوداء بها قلوب من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت كندة علوش قائلة: "لا للعنصرية".