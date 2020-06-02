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أخبار البلد

حفيد مبارك يدعم جورج فلويد عبر إنستجرام .. شاهد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلن عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل حسنى مبارك تضامنه مع المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي راح ضحية العنف على يد شرطي أمريكي أبيض في مدينة مينابولس بولاية مينيسوتا.


وعلق عمر علاء مبارك على الصورة  قائلا :"#blackouttuesday".


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يذكر أن  عمر علاء مبارك استعاد ذكرياته مع جده الراحل حسنى مبارك وأخيه الراحل، عبر صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب الاتحادات الوطنية، بعدم معاقبة اللاعبين المتضامين مع قضية جورج فلويد، ومعاملتهم بروح القانون.


وشهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من اللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية.


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