حفيد مبارك يدعم جورج فلويد عبر إنستجرام .. شاهد

#blackouttuesday".









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يذكر أن عمر علاء مبارك استعاد ذكرياته مع جده الراحل حسنى مبارك وأخيه الراحل، عبر صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب الاتحادات الوطنية، بعدم معاقبة اللاعبين المتضامين مع قضية جورج فلويد، ومعاملتهم بروح القانون.









وشهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من اللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية.







