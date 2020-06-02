AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد الاشتباه في حالات كورونا.. حملة لتطهير وتعقيم مبنى التأمينات والمعاشات بالزقازيق

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:51 م
تطهير ورش الاماكن
تطهير ورش الاماكن
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد مصدر برئاسة حي أول الزقازيق انه شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مبني التأمينات والمعاشات بمنطقة شارع فاروق بمدينة الزقازيق عقب الاشتباه في ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر انه تم أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية في التعامل مع المنتفعين من المكتب مع التشديد علي ضرورة العزل المنزلي للمخالطين للحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أقرأ ايضا:

كانت أنباء ترددت تفيد بقام منطقة تأمينات ومعاشات محافظة الشرقية بإصدار تعليمات بغلق مكتب تأمينات ومعاشات الزقازيق الكائن بشارع فاروق عقب الإشتباة في ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور الشباب في حماية المجتمع من خلال مشاركتهم الفعالة والتطوعية في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الشبابية والخدمية ،  بالإضافة إلي دورهم الإيجابي لرفع الوعي الصحي لدي الفئات العمرية المختلفة من المواطنين  ونشر رسائل توعوية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه بإتباع الإرشادات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحفاظ على صحه وسلامة الجميع .


وشدد المحافظ علي ضرورة التكاتف والتعاون بين جهات العمل المختلفة في ظل تلك الظروف الإستثنائية إلى تمر بها البلاد للعبور من هذه الأزمة بسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب ظهور أول حالة كورونا في بلبيس.. كيف تعاملت الأجهزة التنفيذية بالشرقية مع قرية بني عليم؟

عقب ظهور حالة مصابة بـ كورونا.. مواد غذائية وأدوات تعقيم للأسر المعزولة بـ بليبس.. صور

بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا .. كيف يقضي أهالي قرية بني عليم حياتهم؟..تفاصيل

العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور

كورونا يتسلل لمستشفيات جامعة الزقازيق.. ماذا فعل؟

كورونا يتسلل إلى المنشآت الحكومية.. إصابة محافظ الدقهلية ومعاون نائب القليوبية ورئيس مباحث ونائبه بالفيروس

ترشيحاتنا

بعد دعوى الأهلي ضد الزمالك.. رضا عبد العال يتحدث لصدى البلد عن قضية لافتات نادي القرن

كورونا غير لون جلده فجأة إلى داكن .. وفاة الطبيب الصيني هو ويفينج بعد 5 أشهر صراع مع الفيروس

تسريح 9 آلاف عامل وبيع طائرات وتجميد صفقات.. كورونا يزلزل أركان الخطوط الجوية القطرية

إطلالة بسيطة.. كندة علوش تتألق برفقة زوجها عمرو يوسف.. شاهد

انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول

استشاري مناعة يكشف عن شئ غير متوقع لارتداء الكمامة وعلاقتها بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة

مرتان في الأسبوع .. وصفة فعالة لـ علاج تساقط الشعر

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير