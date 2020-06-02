بعد الاشتباه في حالات كورونا.. حملة لتطهير وتعقيم مبنى التأمينات والمعاشات بالزقازيق





وأضاف المصدر انه تم أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية في التعامل مع المنتفعين من المكتب مع التشديد علي ضرورة العزل المنزلي للمخالطين للحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





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كانت أنباء ترددت تفيد بقام منطقة تأمينات ومعاشات محافظة الشرقية بإصدار تعليمات بغلق مكتب تأمينات ومعاشات الزقازيق الكائن بشارع فاروق عقب الإشتباة في ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور الشباب في حماية المجتمع من خلال مشاركتهم الفعالة والتطوعية في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الشبابية والخدمية ، بالإضافة إلي دورهم الإيجابي لرفع الوعي الصحي لدي الفئات العمرية المختلفة من المواطنين ونشر رسائل توعوية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه بإتباع الإرشادات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحفاظ على صحه وسلامة الجميع .









وشدد المحافظ علي ضرورة التكاتف والتعاون بين جهات العمل المختلفة في ظل تلك الظروف الإستثنائية إلى تمر بها البلاد للعبور من هذه الأزمة بسلام.