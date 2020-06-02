عضو مكافحة كورونا بالتعليم العالي يفتح النار على السوشيال ميديا

شن عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، هجوما حادا على بعض الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا والتي تتحدث عن طرق علاج فيروس كورونا.





وقال "خطاب"، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن "هناك كمية فيديويهات على السوشيال ميديا، ومفيش داعي إننا نفتي، ونسيب الأمر للمتخصيين".





وأكد عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، أن صرف المضادات الحيوية يجب أن يكون باستشارة متخصص وليس مجتهد، مطالبا المواطنين بعدم اتباع الروشتات التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



