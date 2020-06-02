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أخبار العالم

المغرب يسجل 33 إصابة جديدة و517 حالة شفاء من كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:37 م
المغرب يسجل 33 إصابة
المغرب يسجل 33 إصابة جديدة و517 حالة شفاء من كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والشفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7866 حالة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 206 حالات.

وأعلنت عن شفاء 517 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6410 حالة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، لمنع تفشي الفيروس.
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