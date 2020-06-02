كلام نهائي.. فضل الله: لن أشارك في ملف الزمالك للمطالبة بلقب نادي القرن.. تفاصيل

كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن موقفه بشأن الانضمام إلى اللجنة المكلفة من الزمالك لمتابعة ملف قضية نادي القرن، وتجهيز المستندات الخاصة بالقضية، وأحقية القلعة البيضاء باللقب.
وأكد "فضل الله"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عقب اطلاعه على بيان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفه السابق، نافيًا الانضمام إلى لجنة الزمالك، لعمله مستشارًا لمنظمات رياضية خارج مصر، ولا يجوز له تولي أي ملف لجهة رياضية غير متعاقد معها، مع احترامه لكافة الأندية.
يذكر أن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور أصدر بيانًا أوضح فيه أنه سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل باللجنة المكلفة بتجهيز ملف قضية نادي القرن لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالقضية، مع الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله، وهو ما نفاه الأخير.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.
ويسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء لاستعادة حق النادي وجماهيره وفقا لرؤيتهم ، في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.