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رياضة

كلام نهائي.. فضل الله: لن أشارك في ملف الزمالك للمطالبة بلقب نادي القرن.. تفاصيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:14 م
دكتور محمد فضل الله
دكتور محمد فضل الله مستشار االلوائح الرياضية
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ريهام بكير
كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن موقفه بشأن الانضمام إلى اللجنة المكلفة من الزمالك لمتابعة ملف قضية نادي القرن، وتجهيز المستندات الخاصة بالقضية، وأحقية القلعة البيضاء باللقب.

وأكد "فضل الله"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عقب اطلاعه على بيان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفه السابق، نافيًا الانضمام إلى لجنة الزمالك، لعمله مستشارًا لمنظمات رياضية خارج مصر، ولا يجوز له تولي أي ملف لجهة رياضية غير متعاقد معها، مع احترامه لكافة الأندية.

يذكر أن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور أصدر بيانًا أوضح فيه أنه سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل باللجنة المكلفة بتجهيز ملف قضية نادي القرن لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالقضية، مع الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله، وهو ما نفاه الأخير.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء لاستعادة حق النادي وجماهيره وفقا لرؤيتهم ، في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.
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