كلام نهائي.. فضل الله: لن أشارك في ملف الزمالك للمطالبة بلقب نادي القرن.. تفاصيل

موقفه السابق، نافيًا الانضمام إلى لجنة الزمالك، لعمله مستشارًا لمنظمات رياضية خارج مصر، ولا يجوز له تولي أي ملف لجهة رياضية غير متعاقد معها، مع احترامه لكافة الأندية.

وأكد "فضل الله"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عقب اطلاعه على بيان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور