حوادث المشاة زادت بنسبة 800%.. اليابان تعتزم تجريم النظر إلى الهواتف أثناء السير في الشوارع

تعتزم اليابان التصديق على مشروع قانون يجرم النظر إلى الهواتف أثناء السير في الشوارع، للسيطرة على عدد الحوادث التى تحدث بسبب هذا النوع من التصرف ومنعا لإعاقة الطريق.





وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون فإنه سيدخل حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو القادم، وسيعمل على تقليل عدد الحوادث نتيجة النظر في الهواتف أثناء السير في الشوارع دون الاكتراث بأى شيء آخر.









وفقًا لـ Sora News 24 اليابانية فإن باحثين قدروا أن هناك حوالى 6000 شخص أى ما يعادل 12% من السكان يمرون يوميا عبر محطات القطارات في مدينة ياماتو اليابانية وحدها و ينظرون إلى هواتفهم المحمولة دون الاكتراث لشيء.





وسيعرف القانون الجديد السلوك المسيء بأنه السير أثناء التحديق في شاشة الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر، بسبب الزيادة الملحوظة في الإصابات بين الأشخاص الذين يمشون بينما ينظرون إلى هواتفهم.





وارتفعت إصابات المشاة بنسبة 800% في اليابان فقط بسبب النظر في الهواتف أثناء السير، وأدى الانغماس في إرسال الرسائل عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اصطدام الأشخاص بأعمدة الإنارة، والخروج على حركة المرور والاصطدام بسيارات.



