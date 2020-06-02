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أخبار البلد

في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية مصر والإمارات يرحبان باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:35 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع
رحب وزيرا خارجية مصر والإمارات العربية المتحدة، سامح شكري، والشيخ عبد الله بن زايد، بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجددًا تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.


ودعت وزارتا خارجية مصر والإمارات، في بيان مشترك اليوم، الثلاثاء، بعد اتصال هاتفي بين الوزيرين، إلى الالتزام بالعملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.


وذكرت الوزارتان أنهما تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقنًا لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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