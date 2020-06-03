أخبار التوك شو| أحمد موسى يهاجم حسام عاشور.. تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية.. تقرير الصحة عن وفيات كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الثلاثاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة اللاعب حسام عاشور والنادي الأهلي، قائلا: حسام عاشور تطاول على الأهلى بعدما صنع له اسمه.





كشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.





قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل وفيات فيروس كورونا كانت تعاني من أمراض مزمنة ومعظم الوفيات من كبار السن بداية من 55 سنة .





قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري، موضحا أنه لابد من توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وتطوير العمل بالشهر العقاري.





أجابت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على خطورة استخدام المكيفات خلال هذه الفترة فى ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا: قائلة «يمكن الابتعاد عن المكيفات هذه الفترة واستبدالها بالمراوح وارتداء ملابس قطنية خفيفة وتناول المرطبات والابتعاد عن السكريات لتمر هذه الفترة بسلام».





قال الدكتور غسان الجعيدي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بمدريد، إن إسبانيا شهدت انتشر واسع لفيروس كورونا وعدد كبير من الإصابات والوفيات، وتم استخدام عدة وسائل لمحاصرة الفيروس والقضاء على التفشي السريع، وأصبح هناك تحكم 100% في الإصابات الجديدة.





أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بحل جميع مشاكل المستشفيات وتوفير كافة مستلزمات المستشفيات.



