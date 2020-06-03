وفاة الكاتب الصحفي رجائي الميرغني

عن وفاة شقيقه الأكبر، الكاتب الصحفي رجائي الميرغني

حصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجمهورية عندما كان عمره 17 عاما.





متزوج منذ 42 عامًا من فنانة معتزلة، ولديه ثلاثة أبناء وهم؛ "بيرم" و "النديم" و "شادي"، وهو شقيق الكاتب رجائي الميرغني.



