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فن

وفاة الكاتب الصحفي رجائي الميرغني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 ص
الكاتب الصحفي رجائي
الكاتب الصحفي رجائي الميرغني
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شيرى نبيل
أعلن الفنان ضياء الميرغني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقه الأكبر، الكاتب الصحفي رجائي الميرغني.

الفنان  ضياء الميرغني شارك فيما لا يقل عن 250 عملاً فنياً، مع أغلب نجوم التمثيل، وتنوعت مشاركاته ما بين التلفزيون والسينما والسيت كوم والمسلسل الإذاعي والمسرحيات.

حصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجمهورية عندما كان عمره 17 عاما.

 متزوج منذ 42 عامًا من فنانة معتزلة، ولديه ثلاثة أبناء وهم؛ "بيرم" و "النديم" و "شادي"، وهو شقيق الكاتب رجائي الميرغني.

 أطلق عليه البعض "ممثل المشهد الواحد" ولكنه اعترض على التسمية واعتبرها اغفالا للكثير من أدواره ذات المساحة الكبيرة.

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