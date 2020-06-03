أمتلك عروضًا أوروبية.. أجايي يعلن شرطًا وحيدًا للانتقال لصفوف الزمالك

قال النيجيري جونيور أجايي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته في اللعب داخل مصر، ستكون في القلعة الحمراء فقط، رافضا باقي العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لن أنتقل إلى صفوف نادي الزمالك نهائيًا إذا فاوضوني، ولن انتقل إلى الزمالك إلا إذا قام الزمالك بمفاوضة الأهلي ووافق الأهلي على ذلك العرض".





وتابع: "ولو خرجت للإحتراف في أوروبا ورحلت عن الأهلي ودخل الزمالك في مفاوضات معي فلن أعود للعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".





وأضاف أجاي : "أنا لاعب صغير السن وأمامي المشوار ما زال طبيعًا، بكل تأكيد أحلم بالإحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادي الأهلي، وأركز فقط في التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض".





وتابع: "متأكد أنني سأرحل في الوقت المناسب ولا أشغل تركيزي في العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي".