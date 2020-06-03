AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمتلك عروضًا أوروبية.. أجايي يعلن شرطًا وحيدًا للانتقال لصفوف الزمالك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته في اللعب داخل مصر، ستكون في القلعة الحمراء فقط، رافضا باقي العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لن أنتقل إلى صفوف نادي الزمالك نهائيًا إذا فاوضوني، ولن انتقل إلى الزمالك إلا إذا قام الزمالك بمفاوضة الأهلي ووافق الأهلي على ذلك العرض".

وتابع: "ولو خرجت للإحتراف في أوروبا ورحلت عن الأهلي ودخل الزمالك في مفاوضات معي فلن أعود للعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".

وأضاف أجاي: "أنا لاعب صغير السن وأمامي المشوار ما زال طبيعًا، بكل تأكيد أحلم بالإحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادي الأهلي، وأركز فقط في التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض".

وتابع: "متأكد أنني سأرحل في الوقت المناسب ولا أشغل تركيزي في العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رزق يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

أحمد سمير فرج: الأهلي فاوضني عن طريق عضو بـ اتحاد الكرة.. فيديو

حسني عبد ربه: الأهلي والزمالك فاوضاني بعد العودة من الاحتراف.. فيديو

إسماعيل يوسف: مليون دولار حالت دون احترافي في الدوري الفرنسي

باهر المحمدي ينتقل إلى الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يكشف الحقيقة

أيمن عبد العزيز: الخطيب كلمني 3 مرات للانضمام للأهلي ورفضت

ترشيحاتنا

شاهد.. مئات السياح يسبحون في بحيرة سامة ببريطانيا| صور

أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

كورونا يفسد الاحتفال بعيد ميلاد زوج الملكة إليزابيث الـ 99

الفرعون معروف بجبروته .. مصري يصدم أمريكيا أسود حاول الاستيلاء على أمواله .. شاهد

في عيد ميلادها.. تعرف على زوج وابنة مايا دياب

AdvertisementS

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

عصام الحضري يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ فيروس كورونا

ربنا يشفيهم على خير.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بكورونا

مرتضى منصور: محامي الزمالك باع القضية لصالح حمدي النقاز

عضو الـ كاف السابق: الاتحاد الدولي للإحصاء لم يمنح الأهلي أو الزمالك لقب نادي القرن

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

أخبار الأهلي.. النادي يقطع علاقته بتركي آل الشيخ والأخير يرد.. صفعة لحسام عاشور.. ومرتضى يعلق على قرارات الخطيب

مجلس الأهلي ينتصر لمبادئه .. والزمالك يتهمه بالتحرش الرياضي .. وآل الشيخ يرد

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ كورونا.. شوبير يكشف حالة اللاعب الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مئات السياح يسبحون في بحيرة سامة ببريطانيا| صور

من غير دكتور.. اعرف الفرق بين البرد و كورونا

جريمة مروعة.. أم تقتل أطفالها في النهر بسبب الخمر