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رياضة

قناة الزمالك تحتفل بمئوية النادي المصري.. الخميس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن قناة الزمالك ستخصّص غدًا الخميس، حلقة، للنادي المصري البورسعيدي، بمناسبة مرور 100 عام على إنشائه. 

وأوضح أن تأخر عرض الحلقة جاء بسبب الاوضاع الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن قناة الزمالك دائمًا ستكون منبرًا لجميع الأندية الشعبية في الكرة المصرية .
 
وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، أن الحلقة المخصصة لنادي المصري البورسعيدي ستشهد العديد من المفاجأت لجماهير بورسعيد وعشاق النادي المصري احتفالًا بمئويته.

ونشر اتحاد الكرة  المعلومات السبع التى جاءت عن النادي المصري على النحو التالي: 

- تأسس في 18 مارس 1920


- توج بدوري منطقة القناة 17 مرة متتالية في الفترة من 1932 وحتى توقفها بانطلاق مسابقة الدوري 1948.

- فاز بكأس السلطان حسين 3 مرات أعوام 1933 و 1934 و 1937.

- الفوز بلقب كأس مصر عام 1998 بتفوقه على المقاولون العرب (4 – 3) .

- توج بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم 1992.

- تأهل لنهائي كأس مصر أيضًا 9 مرات أولها عام 1927 وآخرها 2017.

- شارك في بطولة الدوري منذ بدايتها موسم 1948 – 1949 ولعب 59 موسمًا مكتملًا و5 مواسم ملغاة.



 
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