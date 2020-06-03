أول «امرأة» تتقلد المنصب.. تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، ووزير خارجيته جابي أشكنازي، على تعيين أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل لدى مصر، بحسب قناة "12" العبرية".





ومن المقرر أن تكون أورون، أول امرأة تتقلد منصب سفير إسرائيل لدى القاهرة، منذ اتفاقية السلام بين البلدين، حيث ستصوت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على القرار، بعد عامين من شغور المنصب وعدم تعيين إسرائيل سفير لها في مصر منذ 2018.





اقرأ أيضا:

وتعد أورون دبلوماسية مخضرمة، حيث شغلت عددا من المناصب منها تولي مسؤولية السفارة الإسرائيلية لدى تركيا، العمل في طاقم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، كما أنها تتقن اللغة العربية.





وبدأت الدبلوماسية الإسرائيلية عملها في الخارجية منذ 1991، حيث تولت لفترة كبيرة مسئولية قسم الشئون الاقتصادية في الشرق الأوسط ، كما شغلت منصب رئيس القسم المصري في وزارة الخارجية الإسرائيلية.





بينما استمرت أورون في عملها بأنقرة من بعد عام 2010، عقب خلاف بين تركيا وإسرائيل أدى إلى طرد السفير الإسرائيلي، إلا أن أورون أشرفت على السفارة الإسرائيلية في تركيا لمدة 6 سنوات حتى عام 2016.



