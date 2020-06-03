شاهد.. تويوتا تتبرع بسيارة سباق نادرة لمواجهة كورونا.. صور

تبرعت تويوتا بسيارتها TF109 النادرة لحملة من أجل جمع التبرعات ضمن فعاليات الاتحاد الدولي للسيارات، وسيتم منح عائدات مزاد #RaceAgainstCovid إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.









تبدأ المزايدة في 15 يونيو وتغلق بعد ذلك بأسبوع في 22 من نفس الشهر، وتقول الشركة المستضيفة إن البيع سيوفر أكثر من 60 قطعة "تم التبرع بها بسخاء من قبل السائقين وفرق السباقوأعضاء مجتمع رياضة السيارات، والعديد منها عبارة عن أغراض شخصية مملوكة لبعض من أشهر الأسماء في رياضة السيارات".









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بمحرك V8 سعة 2.4 لتر وعلبة التروس سليمة كانت سيارة TF109 هي آخر سيارة نافست بها تويوتا في سباقات الفورمولا 1، فالهيكل (الشاسيه رقم 01)، لم يتسابق في الواقع أبدًا لكنه ركض في اختبارات قيادة مختلفة قبل موسم 2009 مع متسابقين كبار مثل يارنو ترولي، وتيمو جلوك وهينكي فالدشميت.









تبرع بالقطع القليلة النادرة التي تم الإعلان عنها خلال المزاد حتى الآن لويس هاميلتون، تشارلز لوكلير، سيباستيان فيتيل، فالتري بوتاس، دامون هيل وتوم كريستنسن ضمن فعاليات "يوم في محاكاة فيراري "F1.







