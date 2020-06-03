AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. تويوتا تتبرع بسيارة سباق نادرة لمواجهة كورونا.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:00 م
تويوتا نادرة
تويوتا نادرة
Advertisements
عزة عاطف
تبرعت تويوتا بسيارتها TF109 النادرة لحملة من أجل جمع التبرعات ضمن فعاليات الاتحاد الدولي للسيارات، وسيتم منح عائدات مزاد #RaceAgainstCovid إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.


تبدأ المزايدة في 15 يونيو وتغلق بعد ذلك بأسبوع في 22 من نفس الشهر، وتقول الشركة المستضيفة إن البيع سيوفر أكثر من 60 قطعة "تم التبرع بها بسخاء من قبل السائقين وفرق السباقوأعضاء مجتمع رياضة السيارات، والعديد منها عبارة عن أغراض شخصية مملوكة لبعض من أشهر الأسماء في رياضة السيارات".


اقرأ المزيد:


بمحرك V8 سعة 2.4 لتر وعلبة التروس سليمة كانت سيارة TF109 هي آخر سيارة نافست بها تويوتا في سباقات الفورمولا 1، فالهيكل (الشاسيه رقم 01)، لم يتسابق في الواقع أبدًا لكنه ركض في اختبارات قيادة مختلفة قبل موسم 2009 مع متسابقين كبار مثل يارنو ترولي، وتيمو جلوك وهينكي فالدشميت.


تبرع بالقطع القليلة النادرة التي تم الإعلان عنها خلال المزاد حتى الآن لويس هاميلتون، تشارلز لوكلير، سيباستيان فيتيل، فالتري بوتاس، دامون هيل وتوم كريستنسن ضمن فعاليات "يوم في محاكاة فيراري "F1.


رغم ذلك لم تفز تويوتا بأي سباقات في عام 2009، لكنها أنهت المركز الخامس في بطولة البنائين وراء Brawn و Red Bull و McLaren-Mercedes و Ferrari.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أسطورة الفورمولا ون Stirling Moss عن عمر 90 عاما

تعرف على معنى شعار شركة فيراري ferrari .. صور

احذر .. سيارة الفورمولا تعرض حياتك للخطر

عودة سباقات الفورمولا 1 بدون جمهور .. في يوليو المقبل

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: المحافظات السياحية الأقل فى عدد حالات الإصابة بـ كورونا

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

تركي آل الشيخ: سأساهم بأموال وهدايا الأهلي في صندوق تحيا مصر

يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا

لمناقشة عودة الحياة إلى طبيعتها.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر فيديو كونفرانس

حفاظا على صحة الطلاب.. تحرك برلماني لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكابتشينو الأكياس في 3 دقائق

بمكياج جذاب.. إليسا تخطف الأنظار على إنستجرام

ظل في غيبوبة لمدة 32 يوما.. رضيع عمره 5 أشهر ينجو من كورونا بمعجزة