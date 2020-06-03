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سيارات

شاهد أغرب سيارة من تويوتا.. بالصور ياريس RS الجديدة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:03 م
تويوتا ياريس
تويوتا ياريس
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عزة عاطف
تخطت شركة تويوتا العالمية بالتعاون مع شركة جازو ريسينج التوقعات بتعريض نفسها للمشاكل الكبيرة والتكاليف الباهظة من أجل إنتاج طراز واحد فقط هو الأغرب على الإطلاق تمثل في هيكل سيارة تويوتا ياريس جديدة عريض بثلاثة أبواب فقط.

عيوب تويوتا ياريس RS

لم تتميز تويوتا ياريس في طرازها الجديد بأية مقومات لدفع رباعي، ولم تمتلك أقوى محرك ثلاثي الأسطوانات في العالم، ولا حتى موتور سيارة بقوة 260 حصان وفقًا لموقع توب جير.

بل إن سيارة تويوتا GR Yaris RS والتي يجب أن تكون أكثر رياضية هي "بطيئة جدًا" على ذلك، فقد استبدلت تويوتا محرك توربو سعة 1.6 لتر بمحرك سعة 1.5 لتر طبيعي. 
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يحمل المحرك العلامة التجارية "القوة الديناميكية"، لكن الإسم ليس على مسمى فهو يولد فقط 118 حصانًا و 109 نيوتن/متر.

يرسل المحرك سرعته للعجلات الأمامية فقط، ولا يوجد خيار يدوي لعلبة التروس، ورغم أنها ليست سيارة دفع رباعي تزن السيارة الهاتشباك 1130 كجم وهو وزن أقل بمقدار 150 كجم من GR Yaris.

سعر تويوتا ياريس RS

تميزت السيارة بهيكل خفيف الوزن ذو سقف من ألياف الكربون وعجلات مستوحاة من سيارات الرالي، ولكن أداء يشبه أداء سئ بالنسبة لسيارات تويوتا، لذا حصلت على لقب أغرب هاتشباك لعام 2020، ولم تكشف تويوتا عن سعر السيارة الغريبة بعد.

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