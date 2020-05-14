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سيارات

شاهد.. أغرب 5 صور ترويجية للسيارات على مر التاريخ

الخميس 14/مايو/2020 - 05:01 م
عزة عاطف

تتعدد الأفكار التسويقية للسيارات لتشمل أعظم نقاط الإبداع التي يمكنها التعبير عن مواصفات السيارة بسهولة وكذلك جذب أعين العملاء لشرائها، لكن الأفكار الترويجية لتلك السيارات الخمس كانا هي الأغرب على الإطلاق:

أوستن مايسترو


شاهد.. أغرب 5 صور

قامت شركة أوستن روفر بالترويج لسيارتها الجديدة عام 1980s بطريقة غريبة، حيث اكتظت السيارة بالسيدات المقاولات رأسًا على عقب، في إشارة إلى مقدار المساحة الداخلية التي تتيحها السيارة!.


شفروليه بيل اير


شاهد.. أغرب 5 صور

تظهر الصور مجموعة من الأصدقاء في الخمسينات من القرن الماضي تجمعوا فوق سور ضخم للإعجاب بسيارة تشيفي الجديدة، لكن المضحك أنه يمكنك رؤية سقف الاستوديو في الجزء العلوي من الصورة.

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مازدا


شاهد.. أغرب 5 صور

فكرت مازدا كيف يمكن الترويج لسيارتها الجديدة فتوصلت إلى وضع رجل من شدة حماسه افترش أسفل السيارة وغط في النوم!


رينو توينجو



شاهد.. أغرب 5 صور

نعتقد أن الهدف الترويجي من الصورة هنا هو أنه يمكنك بسهولة وضع اثنين من مصارعي السومو الضخمين في سيارة رينو الصغيرة هذه، ولكن من المؤكد أنها كانت بالفعل مريحة لهما!


فولكس فاجن الخنفساء


شاهد.. أغرب 5 صور

لا يوجد مبرر لتلك الصورة إلا في هذا السيناريو:
"إن بيتل معروضة للبيع منذ فترة طويلة لدرجة أن أفكارنا حول كيفية الترويج لها، قد نفدت تمامًا؟"

"دعونا نقلب السيارة رأسًا على عقب ونرى ماذا سيحدث؟"

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