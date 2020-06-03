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الجالية المصرية بفرنسا: عرفنا قيمة بلدنا ولا توجد إصابات كثيرة بيننا..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:36 ص
الجالية المصرية فى
الجالية المصرية فى فرنسا
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آيات أحمد
قال رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، صالح فرهود، إن الجالية المصرية فى فرنسا يتواصلون جميعًا سويًا مع كافة المصريين فى الخارج فى باقى الدول، لافتًا إلى أن  المصريين فى الخارج سفراء لمصر فى الدول التى يقطنون فيها.

واضاف رئيس الجالية المصرية فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الاولى، عرفنا قيمة بلدنا فى الظروف التى نمر بها الآن، مشيرًا إلى أن الفترة البسيطة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا لم تتأخر مصر عن أبنائها فىا لخارج نهائيًا .

وتابع أن الجالية المصرية فى فرنسا سجلت 15 إصابة فقط بفيروس كورونا وكلهم تحولت نتائجهم إلى سلبية ولم تسجل إلا 4 حالات وفاة فقط منذ انتشار فيروس كورونا فى فرنسا.

وأوضح أن الجالية المصرية فى فرنسا تعيش فى سلام ولا توجد حالات إصابة كبيرة بين أفراد الجالية المصرية بفيروس كورونا، مضيفًا أن وزارة الهجرة تهتم بالعالقين المصريين فى فرنسا وفى تواصل مستمر.

وأشار إلى أنه لا يوجد عالقين الان فى فرنسا كلهم تم إعادتهم لمصر، مؤكدًا أن المصريين الموجودين فى فرنسا الآن هم المقيمين فقط.
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