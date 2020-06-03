738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال آخر 24 ساعة.





وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان أن البلاد سجلت 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 324 حالة لعمانيين، و414 حالة لغير عمانيين.









وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 13538 حالة، وعدد الوفيات 67، كما أكدت الوزارة أن 2845 حالة قد تماثلت للشفاء.





وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.



