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رياضة

عقوبات جديدة في الأهلي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:28 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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عبد الحكيم أبو علم
واصلت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي  فرض الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق الأول بمجموعة من الإجراءات والقرارات بهدف إصلاح المسار وإعادة المارد الاحمر إلي الطريق الصحيح.

ورفضت لجنة التخطيط للكرة الضغوط التي مارسها البعض بهدف التراجع عن العقوبة التي وقعها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على النيجيري جونيور أجايي بخصم 10 آلاف دولار من مستحقاته لخرق الحظر الإعلامي المفروض علي الفريق دون الحصول على إذن مسبق.

وحاول البعض التوسط لتخفيف العقوبة خاصة أن الحوار التليفزيوني قد تم تسجيله قبل فترة لكن هذا الأمر قوبل بالرفض الشديد.


كما استقر سيد عبدالحفيظ علي زيادة الغرامة الموقعة علي حسام عاشور الي 400 ألف جنيه نتيجة حديثة غير اللائق علي إدارة النادي والتصريحات دون أذن مسبق .

ويسود إتجاه كبير بتجميد حسام عاشور حتي نهاية مدة تعاقدة بعد سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان إعتزال تكريما لما قدمه للنادي بسبب ما بدر منه في فيديو مصور بحق محمود الخطيب رئيس النادي وإدارة الأهلي.
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