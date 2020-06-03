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اقتصاد

رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد العديد من المواقع لمتابعة حسن سير العمل‎

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:06 م
رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه سيناء يتفقد العديد من المواقع لمتابعة حسن س
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آمنة عبد العظيم


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنه في إطار الزيارات التى يجريها مهندس سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب بسيناء لمنطقة وسط سيناء قام بتفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه صدر الحيطان بوسط سيناء لمتابعة أعمال التشغيل التجريبي للمحطة، وتفقد منطقة نخل وزيارة محطة تحلية مياه الابار القديمة و الجديدة بالمدينة لتفقد الحالة الفنية للمحطة.

وفي سياق متصل،  أجرى جولة تفقدية لمدينة طابا لمتابعة حسن سير و انتظام العمل و متابعة اعمال الصيانة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا.

 وشدد، بدة، علي ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
واختتم جولته التفقدية، بزيارة محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع للإطمئنان علي الحالة الفنية للمحطة و مدي جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بالمدينة. 

وكذلك رفع الحالة المعنوية للعاملين بالمنطقة والاطمئنان علي اتباع الإجراءات الاحترازية التي تقوم الشركة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورافقه خلال الزيارة المهندس خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

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