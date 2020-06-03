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استمرار العمل بالعاصمة الإدارية.. الرئيس السيسي يوجه بالالتزام التام بالتدابير الاحترازية للوقاية الصحية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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اسراء صبري
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام التام بالتدابير الاحترازية للوقاية الصحية.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره.

 
كما وجه بالالتزام التام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع، وبتنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسد صورة الدولة المصرية الجديدة.

 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة".


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع  تناول استعراض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، والنصب التذكاري بالعاصمة الادارية الجديدة وكذا عدد من مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة.
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