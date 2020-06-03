«عجبك شكل المحاكم».. توجيه من الرئيس السيسي لوزير العدل | فيديو

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري، موضحا أنه لابد من توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وتطوير العمل بالشهر العقاري، مؤكدا أنه يعلم جيدا تحديات ومشاكل الشهر العقاري والشخصيات القائمة على العمل لانه كان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.





وأشار وزير العدل، إلى أن الشهر العقاري ذو شقين الاول شهر الملكية والأخير توثيق المعاملات التي تشهد التكدسات الفترة الاخيرة، موضحًا أن السبب الرئيسي في هذه المشاكل الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري هي قلة العمالة 2444 موثقًا على مستوى الجمهورية، وبالتالي نعاني من قلة العمالة.