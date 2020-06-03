«عجبك شكل المحاكم».. توجيه من الرئيس السيسي لوزير العدل | فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سالني سؤال محدد ومباشر وهو «عجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة».
وأضاف «عمر مروان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم»المذاع على قناة «on» أن هناك خطة لتطوير المحاكم على 3 محاور، مؤكدا أن جميع العاملين بالمحاكم ملتزمين بالأداء والخدمة.
وأوضح وزير العدل، أنه تم رفع كفاءة 91 مقر للمحاكم كمرحلة أولى، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية بتطوير 116 مقرًا، والبدء في المرحلة الثالثة 132 مقرًا في شهر إبريل 2024.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري، موضحا أنه لابد من توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وتطوير العمل بالشهر العقاري، مؤكدا أنه يعلم جيدا تحديات ومشاكل الشهر العقاري والشخصيات القائمة على العمل لانه كان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.
وأشار وزير العدل، إلى أن الشهر العقاري ذو شقين الاول شهر الملكية والأخير توثيق المعاملات التي تشهد التكدسات الفترة الاخيرة، موضحًا أن السبب الرئيسي في هذه المشاكل الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري هي قلة العمالة 2444 موثقًا على مستوى الجمهورية، وبالتالي نعاني من قلة العمالة.