حكم العقيقة وكيفية توزيعها ووقتها.. أمين الفتوى يوضح

قال الدكتور محمد عبد السميع ، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وتكون عن الولد شاتين، وعن البنت شاة واحدة.





وأضاف « عبد السميع » في إجابته عن سؤال: « ما حكم العقيقة وكيفية توزيعها ووقتها؟ » أنه يجوز العق عن الولد بشاة واحدة ، وهذا رأى في الذهب الشافعي، واستدلوا بحديث لرسول الله - وأنه عق عن الحسين - عليه السلام- بشاة واحدة.





وأوضح مدير إدار الفروع الفقهية أن الأمر في العقيقة واسع، فيجوز أن توزع كالأضحية ثلاث أثلاث ، الأول: للفقراء والمساكين، والثاني: للأهل والأقارب، والثالث: للنفس وأهل البيت، ويجوز أن تعطي جميعها للأهل.





وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز أن تطبخ العقيقة أو توزع نيئة، مشيرًا: تكون في اليوم السابع للمولود، فإذا تخلفنا تكون في الرابع عشر، ويجوز في الواحد والعشرين، ويجوز في الأربعين إلى سائر العمر.



















